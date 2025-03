Polizisten angegriffen und verletzt

Nr. 0548

Gestern Abend griff ein Mann in Pankow Polizistinnen und Polizisten an. Gegen 21:10 Uhr waren Kräfte des Polizeiabschnitts 13 wegen einer randalierenden Person in die Berliner Straße alarmiert worden. Am Einsatzort angekommen, nahmen sie Lärm im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wahr und stellten fest, dass im Treppenhaus des Gebäudes über mehrere Etagen verteilt aufgeplatzte Farbeimer, Blumentöpfe, Erde und Mobiliar lagen – allesamt Gegenstände, die der Mann durch das Haus geworfen hatte. Als er die Polizeikräfte bemerkte, setzte der 21-Jährige seine Handlungen fort, schrie die Einsatzkräfte an, bewarf sie mit Blumentöpfen sowie weiteren Gegenständen und bedrohte sie. Da er einen nicht genauer definierbaren schwarzen Gegenstand in der Hand hielt, zogen sich die Einsatzkräfte zur Abklärung der Lage in den Hinterhof der Wohnanlage zurück. Dorthin folgte ihnen der Randalierer und warf einen Gegenstand in Richtung des Kopfes eines Polizisten, der diesem ausweichen konnte. Im Anschluss trat der Täterverdächtige denselben Polizisten, wobei dieser zu Boden stürzte. Bei der Verfolgung des Mannes mit hinzualarmierten Kräften stürzte ein weiterer Beamter über eine Metallkonstruktion, bevor der Tatverdächtige festgenommen werden konnte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er dem diensthabenden Arzt vorgestellt und in der psychiatrischen Abteilung stationär aufgenommen wurde. Im Krankenhaus wurde auch eine richterlich angeordnete Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Bei dem Einsatz zog sich ein Polizist eine Fraktur an einer Hand zu, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Ein zweiter verletzter Kollege konnte mit Schmerzen im Beinbereich im Dienst bleiben. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung dauern an.