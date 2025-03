Fremdenfeindliche Beleidigung

Nr. 0540

In der vergangenen Nacht soll eine Frau von einer bislang Unbekannten fremdenfeindlich beleidigt und körperlich angegangen worden sein. Gegen 1:15 Uhr sei die 25-Jährige mit ihrem Lebensgefährten mit der Buslinie M48 in Richtung Rathaus Steglitz bis zur Endhaltestelle unterwegs gewesen. Eine bislang unbekannte Frau soll die Frau und den Mann beim Aussteigen behindert und gegen das linke Knie der 25-Jährigen getreten haben. Nachdem die beiden aus dem Bus ausgestiegen seien, habe die Unbekannte sie verfolgt und fremdenfeindlich beleidigt. Sie soll mehrfach versucht haben, die Frau körperlich anzugreifen, was der Begleiter verhindern konnte. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.