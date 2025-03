Amateurfußballspiel eskaliert – wechselseitige Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohung

Nr. 0539

Gestern Nachmittag kam es bei einem Fußballspiel in Gesundbrunnen zu mehreren Körperverletzungen und weiteren Straftaten. Gegen 15:30 Uhr musste eine Partie zwischen zwei Amateurfußballmannschaften in der Koloniestraße abgebrochen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben wurde einem 25-jährigen Spieler der Gastmannschaft bei seinem Torjubel von einem 26-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als zwei weitere Mitspieler des 25-Jährigen im Alter von 24 und 33 Jahren versucht haben wollen zu schlichten, seien sie vom 26-Jährigen ebenfalls per Faustschlag angegriffen worden. Der 26-Jährige erklärte hingegen, dass er sich habe wehren wollen, nachdem er vom Torschützen unvermittelt per Faustschlag angegriffen worden sei. Als die Begegnung abgebrochen wurde, soll es zu weiteren Auseinandersetzungen auf dem Weg der beiden Mannschaften in die Umkleidekabine gekommen sein. Ein 37-jähriger Beteiligter der Gastmannschaft soll einem 22-jährigen Spieler des Heimvereins ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Des Weiteren habe der 36-jährige Gäste-Trainer einen 24 Jahre alten Spieler des Heimteams beleidigt. Der wiederum habe dem Trainer ins Gesicht gespuckt und ihn bedroht. Die 33-, 24- und 22-jährigen Beteiligten erlitten Hämatome im Gesicht. Über Kieferschmerzen klagte der 25-Jährige, der zudem eine blutende Lippe davontrug. Der 26-Jährige verspürte Schmerzen im Gesicht. Alle Verletzten lehnten eine medizinische Behandlung ab. Mit Ausnahme des 37-Jährigen wurden alle Tatverdächtigen am Sportplatz aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Einsatzkräfte brachten den Ältesten zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam, das er anschließend wieder verlassen durfte. Das örtliche Abschnittskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.