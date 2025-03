Brennende Fahrzeuge

Nr. 0537

Gestern Abend brannte ein Auto in Lichtenberg. Gegen 18:40 Uhr meldete ein Zeuge ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Frankfurter Allee. Der weiße Ford Transit sowie ein danebenstehender Volkswagen brannten vollständig aus. Durch die Hitze wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Weitere Ermittlungen zur Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.

Nr. 0538

In der vergangenen Nacht wurden Dienstkräfte zu einem brennenden Fahrzeug in Fennpfuhl gerufen. Eine Zeugin meldete gegen 00:45 Uhr einen in Flammen stehenden Ford Focus auf einem Großraumparkplatz am Anton-Saefkow-Platz. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten das Feuer. Der Wagen brannte vollständig aus. Durch die Hitze wurden zwei danebenstehende Volkswagen stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Weitere Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.