Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr. 0535

Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnten in der vergangenen Nacht in Charlottenburg-Nord zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher dingfest gemacht werden. Die Frau alarmierte die Polizei, als sie gegen 22:40 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Heilmannring hörte. Als die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 22 am Ort eintrafen, verließen zwei 28-jährige Männer gerade eine Wohnung, in die sie nach bisherigen Erkenntnissen kurz zuvor eingebrochen waren. Bei den beiden fanden die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeuge und Wertsachen. Die Tatverdächtigen kamen in ein Polizeigewahrsam und sollen heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass von Haftbefehlen prüft. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.