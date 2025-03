Personengruppe greift Jugendliche an

Nr. 0532

In der vergangenen Nacht griffen mehrere Personen in Niederschöneweide eine Jugendliche an. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll eine 14-Jährige gegen 22:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Schnellerstraße nach Streitigkeiten aus einer neunköpfigen Personengruppe heraus aufgefordert worden sein, sich auf den Boden zu knien und einer bisher noch unbekannten Tatverdächtigen die Hände und beschuhten Füße zu küssen. Die Tatverdächtige soll dem Mädchen beim Küssen ihrer Füße ins Gesicht getreten haben. Die anderen Personen der Gruppe sollen daraufhin die auf dem Boden liegende Jugendliche ebenfalls getreten und geschlagen haben. Darüber hinaus soll eine Person der Gruppe das Tatgeschehen mit einem Smartphone gefilmt haben. Anschließend wurde der 14-Jährigen das Handy weggenommen und in die nahegelegene Spree geworfen. Durch die Gewaltanwendungen erlitt das Mädchen diverse Verletzungen im Gesicht und klagte über Schmerzen an einem Handgelenk und den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 14-Jährige, die deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen stand, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Vater des Mädchens wurde informiert und begab sich zur Abholung seiner Tochter ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Namhaftmachung der Tatverdächtigen, übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).