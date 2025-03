An einer Fassade abgeseilt und hinuntergestürzt

Nr. 0530

Vergangene Nacht stürzte ein Mann in Kreuzberg aus großer Höhe. Gegen 23:30 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Skalitzer Straße, nachdem sie gesehen hatte, wie sich an Mann an der Fassade des Hauses abseilte und dann hinunterstürzte. Die Einsatzkräfte fanden den 19-Jährigen auf einem Vordach liegend und alarmierten Rettungskräfte zum Ort. Unter dem Einsatz technischer Hilfsmittel retteten diese den Verletzten und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches, gleichsam auch zum Grund des Abseilens, führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.