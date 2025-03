Mann nach Wohnungsbrand reanimiert

Nr. 0529

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes nach Neukölln alarmiert. Ein Anwohner rief die Polizei, nachdem er gegen 4:20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchhofstraße eine Brandmeldeanlage hörte und Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss wahrnahm. Die hinzualarmierte Feuerwehr verschaffte sich Zugang in die Wohnung und stellte ein in Vollbrand stehendes Zimmer fest. Gleichzeitig fanden die Brandbekämpfer den 66-jährigen Bewohner leblos im vorderen Bereich der Wohnung. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn anschließend wegen seiner Brandverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich löschen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Gemäß dem bisherigen Ermittlungsstand wird vorerst von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.