Kind plötzlich auf die Straße getreten und angefahren

Nr. 0527

Gestern Nachmittag fuhr ein Mann in Reinickendorf ein Kind an. Nach derzeitigen Ermittlungen habe sich der Vierjährige gegen 17:15 Uhr von der Hand seiner Großmutter gerissen und sei zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen. Der 32-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Alarmierte Rettungskräfte brachten es ob seiner Kopfverletzung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen übernimmt das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).