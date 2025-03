Geschäft in Einkaufszentrum beschmiert

Nr. 0526

Zwei Frauen und ein Mann beschädigten heute Vormittag die Schaufenster eines Geschäfts in einem Einkaufszentrum in Mitte. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 wurden gegen 11 Uhr zu dem Laden am Leipziger Platz gerufen, dessen Fensterfront auf mehreren Metern mit blauer Farbe beschmiert worden war. Die Farbe befand sich auch auf dem Fußboden vor dem Geschäft. Am Ort stellten die Kräfte zwei tatverdächtige Frauen im Alter von 22 und 28 Jahren sowie einen tatverdächtigen 25-Jährigen fest. Sie hielten Pappschilder mit aufgeschriebenen politischen Parolen in die Luft. Die Einsatzkräfte beendeten die Spontanversammlung gegen 11:20 Uhr. Nachdem die Identitäten der drei Personen geklärt waren, erhielten sie Platzverweise und wurden aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Plakate und für die Tat mutmaßliche benutzte Farbeimer wurden sichergestellt. Der Mann und die Frauen müssen sich jetzt wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin aufgrund einer nicht angezeigten Versammlung verantworten. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.