Motorradfahrer beim Wenden angefahren

Nr. 0525

Heute Vormittag ereignete sich in Spandau ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 38-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Auto die Charlottenburger Chaussee aus Richtung Klärwerkstraße kommend in Richtung Teltower Straße. Als sie an einem Straßendurchbruch wendete, stieß sie mit einem 69-jährigen Mann zusammen, der ihr mit seinem Motorrad auf der Charlottenburger Chaussee entgegenkam. Der Motorradfahrer wurde dadurch am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Charlottenburger Chaussee war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein auf Verkehrsunfälle spezialisiertes Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt.