Seniorin in Wohnung überfallen

Nr. 0524

Ein Unbekannter überfiel gestern Mittag in Steglitz eine Seniorin in ihrer Wohnung. So soll er gegen 12 Uhr an der Wohnungstür des an der Friedrichsruher Straße liegenden Mehrfamilienhauses geklingelt und der 83-Jährigen den Eindruck vermittelt haben, Spenden sammeln zu wollen. Nachdem sie ihm Geld gegeben habe, sei er in die Wohnung hineingekommen. Plötzlich soll er der Frau ihre Halskette abgerissen und die Seniorin geschubst haben. Hierdurch sei sie zu Boden und gegen einen Türrahmen gestürzt. Der Täter flüchtete unerkannt, die Dame verletzte sich an der Schulter. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren Ermittlungen.