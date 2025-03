Verfassungsfeindliche Parole gerufen – Festnahme

Nr. 0523

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann festgenommen, nachdem er in Hellersdorf mehrfach „Sieg Heil“ gerufen hatte. Zeugen alarmierten gegen 23:40 Uhr die Polizei, weil ein Mann auf dem Bahnsteig des U-Bahnhof Hellersdorf wiederholt die verfassungsfeindliche Parole geschrien hatte. Polizeieinsatzkräfte nahmen den 42-Jährigen im Bereich einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle fest. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von etwa 0,9 Promille. Nach der Klärung seiner Identität in einem Polizeigewahrsam wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.