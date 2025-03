Tatverdächtiger nach Büroeinbruch festgenommen

Nr. 0522

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann festgenommen, nachdem er in Moabit mit einer weiteren, unbekannt gebliebenen Person in ein Bürogebäude eingebrochen war. Eine aufmerksame Zeugin rief gegen 23:30 Uhr die Polizei zur Straße Alt-Moabit, weil sie Licht in einem Bürogebäude gesehen hatte. Polizeieinsatzkräfte nahmen im Treppenhaus des Gebäudes zwei Personen wahr, die zunächst flüchteten. Eine der beiden Personen, einen 40-Jährigen, nahmen sie fest. Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen eine komplette Büroetage abgesucht und bereits mehrere elektronische Geräte in einem Fahrstuhl zum Abtransport bereitgestellt hatten. Den 40-Jährigen brachten die Einsatzkräfte in ein Polizeigewahrsam, aus dem er nach der Feststellung seiner Identität entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West).