Einbrecher nach Flucht in Lebensgefahr

Nr. 0521

In Moabit zog sich in der vergangenen Nacht ein Einbrecher bei seiner Flucht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge brach der 44-jährige Mann gegen 22 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Alt-Moabit ein, in der er im Schlafzimmer auf den 48-jährigen Mieter traf. Weil dieser erschrak und lauthals um Hilfe schrie, ergriff der Einbrecher die Flucht, wobei ihm der Mieter durch das Treppenhaus und über das zum Haus gehörende Grundstück hinterherrannte. Auf dem Grundstück soll der mutmaßliche Einbrecher dann aufgrund der Dunkelheit mehrere Treppenstufen übersehen haben und gestürzt sein. Eine Nachbarin, die aufgrund der lauten Rufe des Mieters auf die Situation aufmerksam geworden war, rief über den Notruf Polizeikräfte, die den 44-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnten. Während der Sachverhaltsklärung verschlechterte sich der Zustand des Mannes, der durch einen Notarzt schließlich reanimiert und von Rettungskräften zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er soll in Lebensgefahr schweben. Einsatzkräfte stellten einen Rucksack sicher, den der Mann bei sich führte. Diebesgut fanden sie darin nicht. Die Ermittlungen zum Wohnungseinbruch übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).