Mitarbeiter eines Bürgerbüros beleidigt

Nr. 0519

Gestern Nachmittag zeigte ein Mitarbeiter eines Bürgerbüros eine Beleidigung und einen Hausfriedensbruch auf dem Polizeiabschnitt 31 in Neu-Hohenschönhausen an. Ersten Erkenntnissen zu Folge sei vorgestern ein unbekannter Mann wiederholt in das Bürgerbüro in der Warnitzer Straße gekommen, habe dort herumgeschrien, habe die dort anwesenden Personen beleidigt und habe trotz mehrfacher Aufforderung die Örtlichkeit nicht verlassen, um dort weiterhin zu verweilen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.