Auf U-Bahn gestiegen und herumgetrampelt – Festnahme

Nr. 0518

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr sowie Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Mitarbeiter der BVG gegen 21 Uhr am U-Bahnhof Friedrichstraße einen 15-jährigen Tatverdächtigen wiedererkannt haben, der an den beiden vorangegangenen Abenden zur jeweils gleichen Uhrzeit am Bahnhof eine Absperrung zum vorderen, gesperrten Bereich des Bahnsteigs überstiegen habe. Anschließend sei der Jugendliche auf den ersten Waggon der U-Bahnlinie 6 gestiegen und habe darauf herumgetrampelt, bevor er in unbekannte Richtung geflohen sein soll. Der Bahnverkehr wurde dadurch an beiden Abenden beeinträchtigt. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien des Jugendlichen fest und übergaben ihn im Anschluss an seine Mutter. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.