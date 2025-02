Paketboten überfallen

Nr. 0517

Nach einem Überfall auf einen Paketboten wurde gestern Nachmittag in Mitte ein Mann festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der 21-Jährige den 24 Jahre alten Paketboten gegen 14:20 Uhr in der Alexanderstraße und entwendete dabei den Schlüssel zu dessen Lieferwagen. Der Paketbote versuchte, den Tatverdächtigen aufzuhalten. Dieser soll ihm dabei erneut mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und anschließend mit dem Lieferwagen geflüchtet sein. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 57 stellten das Fahrzeug in der Nähe, nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, wo er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen musste. Er soll nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).