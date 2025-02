Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Transporter

Nr. 0516

Gestern Abend konnten Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Diebstahl aus einem Transporter in Hellersdorf festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen sollen Anwohnende in der Cecilienstraße gegen 19:50 Uhr mehrere Unbekannte dabei beobachtet haben, wie sie an einem geparkten Ford Transit hantiert hätten und im Anschluss mit einem dunklen Wagen geflüchtet seien. Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug der Tatverdächtigen kurz darauf im Nahbereich ausfindig machen. Als die Insassen auf das Einsatzfahrzeug aufmerksam wurden, flüchteten sie mit überhöhter Geschwindigkeit durch das angrenzende Wohngebiet sowie durch eine Fußgängerzone. Auf einem Grundstück an der Alfelder Straße hielten die Tatverdächtigen an und flüchteten zu Fuß weiter auf einen Reiterhof. Die Kräfte verfolgten die Tatverdächtigen, wobei es zu einem folgenlosen in die Luft gerichteten Warnschuss durch einen Beamten kam. Der 43-jährige Fahrer des Fluchtwagens konnte in der Folge festgenommen werden. Er wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert. In dem Fluchtfahrzeug wurden mehrere entwendete Kennzeichen sowie Werkzeug aufgefunden, welche anderen Straftaten zuzuorndnen waren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.