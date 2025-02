Reizstoffangriff im Restaurant während einer Versammlung

Nr. 0515

Gestern Abend war die Polizei anlässlich der Kundgebung „Gegen den Rechtsruck in Deutschland und Europa“ mit rund 130 Einsatzkräften in Wilmersdorf im Einsatz. Die Versammlung war für den Zeitraum von 18:15 Uhr bis 20:00 Uhr vor einem Restaurant in der Uhlandstraße angezeigt worden. Demnach sollte eine Besprechung von Mitgliedern einer Partei in dem Restaurant stattfinden, gegen die sich die Kundgebung richten sollte.

Die Kundgebung begann um 18:25 Uhr mit 50 Teilnehmenden. Etwa zehn Minuten später erklärte der Versammlungsleiter die Kundgebung für beendet, da sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer plötzlich vom Versammlungsort entfernten.

Die 50 ehemaligen Teilnehmenden erreichten gegen 18:50 Uhr die Bundesallee. Dort gab sich auf dem Gehweg vor einem Restaurant ein neuer Versammlungsleiter zu erkennen. Während dessen wuchs die Zahl der Teilnehmenden auf 100 an. In dem Restaurant fand derweil eine Veranstaltung statt, der Mitglieder einer Partei beigewohnt haben sollen.

Während des Einsatzverlaufs wurde bekannt, dass gegen 18:30 Uhr noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eine unbekannte Person die Eingangstür des Restaurants geöffnet und Reizstoff in die Räumlichkeiten versprüht haben soll. Im Anschluss habe der Täter den Ort unerkannt verlassen. Ein bislang unbekannter Mann habe dabei Augenreizungen erlitten und konnte im Nachgang nicht mehr festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Nach vermehrtem Abstrom befanden sich gegen 20:40 Uhr noch rund 30 Teilnehmende am Versammlungsort. Einzelne Teilnehmende begaben sich in die Güntzelstraße, um die Personen, die an der Veranstaltung im Restaurant teilnahmen, beim Verlassen der Örtlichkeit zu stören. Einsatzkräfte verhinderten eine Sitzblockade durch verbales Einschreiten.

Kurz nach 21 Uhr wurde die Versammlung durch den Leiter mit fünf Teilnehmenden beendet. Der Verkehr auf der Bundesallee war in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr aufgrund des Versammlungsgeschehens eingeschränkt.