Bei mutmaßlichem Drogenhandel beobachtet - Festnahme

Nr. 0512

Gestern Nachmittag kam es in Wedding zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach ersten Erkenntnissen beobachteten Polizeikräfte in Zivil gegen 17:30 Uhr am U-Bahnhof Leopoldplatz einen 15-jährigen Tatverdächtigen bei einem mutmaßlichen Drogenhandel. Als sich die Kräfte entschlossen, den Jugendlichen zu kontrollieren, versuchte dieser zu flüchten. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und fixiert. Als sich der Tatverdächtige weiterhin nicht beruhigte und fortlaufend versuchte sich loszureißen, legten die Kräfte ihm Handfesseln an und brachten ihn zur weiteren Identitätsfeststellung in einen Aufenthaltsraum der BVG. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Im Rahmen der Widerstandshandlungen erlitt ein Polizeibeamter eine Verletzung im Bereich des Sprunggelenks, welche ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Anschließend trat er vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.