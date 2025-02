Zwei 15-Jährige nach Autodiebstahl im Straßenverkehr angetroffen und festgenommen

Nr. 0510

Heute Vormittag nahm die Polizei in Wilhelmstadt zwei Jugendliche nach einem Autodiebstahl fest. Gegen 9 Uhr wollte ein Polizist des Abschnitts 23 eine Verkehrsordnungswidrigkeit in der Wilhelmstraße ahnden, da ein Autofahrer mit einem Carsharing-Auto dort im absoluten Halteverbot stand. Eine weitergehende Überprüfung ergab, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt ist und somit auch keine Fahrerlaubnis haben kann. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Start-Stopp-Knopf des Mietwagens herausgebrochen wurde und Kabel mit offenen Drähten im Fahrzeuginneren herausragten. Beim gleichaltrigen Beifahrer beschlagnahmten die Einsatzkräfte dazu mutmaßliches Tatwerkzeug. Weitergehende Ermittlungen bei der Mietwagenfirma ergaben eine unberechtigte Türöffnung gegen 8:15 Uhr am Leubnitzer Weg und brachte die Fahrtstrecke bis zum Einsatzort ans Licht. Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Ihre Eltern wurden informiert und holten sie dort ab, nachdem die 15-Jährigen erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung am entwendeten Auto sowie den beschlagnahmten mutmaßlichen Tatwerkzeugen durch. Anschließend wurde der VW einem Mitarbeiter der Mietwagenfirma übergeben. Das Jugendkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren noch andauernden Ermittlungen wegen schwerem Kraftfahrzeugdiebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.