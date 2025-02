Familie mit Auto angefahren

Nr. 0505

Beim Abbiegen fuhr gestern Abend in Kreuzberg ein Mann mit seinem Auto einen weiteren Mann und dessen zwei Kinder an. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bog ein 22-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem Auto von der Ohlauer Straße kommend nach links auf die Wiener Straße ab. Zeitgleich überquerte ein 39-Jähriger mit seinem neunjährigen Sohn und seiner dreijährigen Tochter die Wiener Straße in Richtung Görlitzer Straße. Er fuhr über den Fuß des 39-Jährigen und fuhr mit dem Fahrzeug ebenfalls die beiden Kinder an. Beide stürzten und erlitten Schmerzen. Zudem standen sie unter dem Eindruck des Geschehens. Der 39-Jährige wurde nach ärztlicher Behandlung am Ort mit dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche im Fuß in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.