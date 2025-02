Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 0504

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 62-Jähriger mit einem Taxi gegen 14:15 Uhr die Grenzallee in Richtung Karl-Marx-Straße. Bei für ihn roter Ampel soll er nach links in Richtung Auffahrt der BAB 100 abgebogen sein. Aus entgegengesetzter Richtung befuhr ein 37-Jähriger mit einer BSR-Kehrmaschine die Grenzallee und bog nach rechts in die Auffahrt der BAB 100 ab, dabei habe die Ampel für ihn einen grünen Pfeil angezeigt. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt und wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Taxi war nicht mehr fahrfähig, die beiden Fahrgäste blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).