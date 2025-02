Lebensgefährtin bedroht und Wasserschaden verursacht

Nr. 0503

Gestern Nachmittag bedrohte ein Mann seine Lebensgefährtin in Lichtenberg. Gegen 16 Uhr alarmierte die 24-Jährige die Polizei in die Guntherstraße, da ihr 33-jähriger Freund sie mit einem Messer bedroht haben soll. Zudem hat der Tatverdächtige einen Wasserschaden in der Wohnung verursacht, indem er die Badewanne überlaufen ließ. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den verhaltensauffälligen Mann in der Wohnung fest und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er in einer psychiatrischen Fachstation aufgenommen. Das örtliche Abschnittskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.