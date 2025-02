Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0501

Heute früh kam es in Marienfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw gegen 5:45 Uhr die Motzener Straße in Fahrtrichtung Schichauweg. Als er nach links in den südlichen Bereich des Nunsdorfer Ringes abbog, fuhr er einen 30-jährigen Fußgänger an, welcher zeitgleich den Nunsdorfer Ring an der Einmündung in Richtung Schichauweg überquerte. Rettungskräfte brachten den verletzten 30-Jährigen mit dem Verdacht auf eine Beinfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).