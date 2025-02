Seniorin bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0500

Gestern Nachmittag kam es in Rahnsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Pkw gegen 14 Uhr aus einer Parkplatzausfahrt auf den Lagunenweg. Dabei übersah er eine von links kommende 74-jährige Radfahrerin, die in Richtung Fürstenwalder Allee fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Seniorin auf den Pkw geschleudert wurde. Der 84-Jährige durchbrach anschließend mit dem Fahrzeug und der auf dem Fahrzeug liegenden Frau den auf der anderen Fahrbahnseite stehenden Zaun eines Grundstücks, entwurzelte dort mehrere Bäume und rollte über die Seniorin, bevor der Wagen zum Stehen kam. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem sie notoperiert wurde. Das Auto und das Fahrrad wurden zur Erstellung eines technischen Gutachtens beschlagnahmt. Die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).