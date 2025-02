Festnahmen nach Taschendiebstahl

Nr. 0498

Gestern Nachmittag nahmen zivile Einsatzkräfte drei mutmaßliche Taschendiebe in Mitte fest. Gegen 16:25 Uhr beobachteten die Fahnder die verdächtigen Männer im Alter von zweimal 33 und 34 Jahren, als diese im Gastronomiebereich eines Einkaufszentrums am Leipziger Platz nach potenziellen Opfern Ausschau hielten. Schließlich nahmen die beiden 33-Jährigen an einem Tisch Platz. Einer von ihnen saß mit dem Rücken zu einem 52-jährigen Mann und entnahm aus dessen über der Stuhllehne hängenden Jacke Gegenstände. Währenddessen behielt der ihm gegenübersitzende zweite 33-Jährige den 52-Jährigen im Blick, während der 34-Jährige im Nahbereich die Umgebung beobachtete. Nach der Diebstahlshandlung entfernten sich die Männer zügig aus dem Einkaufszentrum zu einem Fahrzeug und wurden dort von den Fahndern festgenommen.

In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte das mutmaßlich zuvor entwendete Bargeld in vierstelliger Höhe, das dem Bestohlenen wieder ausgehändigt werden konnte.

Die Festgenommenen kamen zur Feststellung ihrer Identitäten in ein Polizeigewahrsam, von wo aus sie für die Fachdienststelle eingeliefert wurden. Die Männer sollen heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.