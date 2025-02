Queerfeindlicher Angriff

Nr. 0494

Wegen eines queerfeindlichen Angriffs, der sich bereits am Sonntagabend in Kreuzberg ereignet haben soll, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Heute Mittag erschienen eine 25-jährige Frau und eine 26-jährige Transfrau auf der Wache eines Polizeiabschnitts, um eine Anzeige wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung zu erstatten.

Dabei gaben sie an, dass ihnen nach dem Besuch eines Fitnessstudios in der Skalitzer Straße gegen 18 Uhr zwei Unbekannte gefolgt sein sollen. Einer der Männer soll dann versucht haben, gegen den Schuh der 26-Jährigen zu treten, auf dem eine Regenbogenflagge abgebildet ist. Die Unbekannten entfernten sich daraufhin zunächst. Die Frauen gaben an, den Männern kurze Zeit später am U-Bahnhof Kottbusser Tor wiederbegegnet zu sein. Die Unbekannten seien ihnen dann auf den Bahnsteig gefolgt, auf dem einer der beiden die Frauen angespuckt habe. Im Anschluss hätten sich die Männer vom Ort entfernt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.