Bei Drogenhandel erwischt - Haftbefehl

Nr. 0493

Zivilkräfte beobachteten gestern Nachmittag in Mitte einen Drogenhandel und nahmen den Händler fest. Gegen 14:30 Uhr hielten sich drei Männer am U-Bahnhof Jannowitzbrücke auf und tauschten Geld gegen sogenannte Heroinkugeln, die einer der Männer in seiner Mundhöhle versteckt hielt. Verdeckt agierende Polizisten beobachteten den Handel und folgten dem sich entfernenden 28-jährigen Händler in die Holzmarktstraße. Dort erkannte er die Einsatzkräfte offenbar und begann sofort, die Kugeln zu schlucken. Damit er sich nicht selbst gefährdet, brachten ihn die Polizisten zu Boden. Bei der Festnahme leistete der Händler Widerstand, wobei sich ein Beamter an einer Hand verletzte. Die Polizisten durchsuchten den 28-Jährigen, fanden Geld im mittleren dreistelligen Bereich, ein Handy sowie ein Messer und beschlagnahmten alles. Zudem fertigten sie Strafanzeigen gegen die 24- und 26-jährigen Käufer. Das ermittelnde Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin führte den 28-Jährigen heute einem Ermittlungsrichter vor, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.