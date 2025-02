Mann mit Kleinkraftrad bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0492

Heute früh kam es in Siemensstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad gegen 5:40 Uhr die Nonnendammallee in Fahrtrichtung Rohrdamm. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte mit diesem gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Rettungskräfte brachten den verletzten 61-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).