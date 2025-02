Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0488

Gestern Nachmittag erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Charlottenburg diverse Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen befuhr ein 70-jähriger Autofahrer gegen 14:45 Uhr die Ausfahrt Heckerdamm in Richtung Jakob-Kaiser-Platz von der A 111 kommend. Als er die Kreuzung auf der Weltinger Brücke überquerte, erfasste er den von links kommenden 81-jährigen Radfahrer. Der Mann befuhr den Heckerdamm in Richtung Halemweg und überquerte den Kreuzungsbereich bei für ihn grün abstrahlender Ampel. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und erlitt multiple Verletzungen unter anderem am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.