Seniorenehepaar überfallen

Nr. 0487

Bisher Unbekannte überfielen gestern Vormittag ein Ehepaar im Seniorenalter in Kreuzberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelten vier bis fünf Unbekannte gegen 11:45 Uhr an der Wohnungstür des Paares in der Boppstraße. Nachdem die Tür geöffnet wurde, drangen die Täter sofort in die Wohnung ein und schlugen dem 84-Jährigen mehrfach ins Gesicht sowie gegen den Oberkörper. Dadurch ging er zu Boden. Gleichzeitig hielten sie seiner 82-jährigen Ehefrau den Mund zu. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Geld. Damit flüchteten sie aus der Wohnung in Richtung Schönleinstraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Ehepaar zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.