Flucht vor der Polizei endet mit Unfall und Festnahme

Nr. 0483

Heute früh versuchte ein Fahrzeugführer in Britz, sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 3:20 Uhr wollte eine Funkwagenbesatzung den 40-jährigen Führer eines VW Golf auf der Neuen Späthbrücke kontrollieren. Nachdem er auf Aufforderung zunächst angehalten hatte, fuhr er unvermittelt wieder los und beschleunigte dabei stark. Die Funkwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Während der circa 15-minütigen Flucht fuhr der 40-Jährige mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit und missachte mehrere rote Ampeln. Als ihm an der Kreuzung Pallasstraße/Potsdamer Straße ein weiterer Funkwagen den Weg versperrte, wich er auf den Gehweg aus und überfuhr dabei ein Verkehrsschild. Dann stellte er das Licht an seinem Wagen aus und überholte so mehrere unbeteiligte Fahrzeuge. Die Flucht endet schließlich mit einem Unfall in der Yorckstraße. Dabei stieß der VW gegen eine Leitplanke und kam dann an einem parkenden Pkw und einem Baum zum Stehen, wobei noch ein weiterer parkender Pkw beschädigt wurde. Nach dem Unfall flüchtete der Mann zunächst zu Fuß vom Unfallort, konnte aber in der Nähe festgenommen werden. Bei dem Unfall zog er sich eine Kopfplatzwunde und eine Rippenfraktur zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da nicht auszuschließen ist, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und seine Identität festgestellt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die am VW angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Wagen gehören. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht und Missbrauchs von Kennzeichen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).