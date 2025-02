Busfahrer beschimpft und Frau im Bus bedroht und beleidigt

Nr. 0482

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 wegen einer randalierenden Person in einem Bus nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand beobachteten Zeugen, wie ein Mann in einem BVG-Bus der Linie 194 an der Haltestelle U-Bahnhof Friedrichsfelde gegen 16 Uhr den Busfahrer beschimpfte. Als der Mann mit der Faust gegen die Fahrerkabine schlug, öffnete der Busfahrer die Tür im Frontbereich des Busses und der Mann verließ den Bus. Er soll im Haltestellenbereich weitere Menschen beschimpft haben. Eine 48-jährige Frau filmte den gesamten Vorgang. Als der Mann das mitbekam, betrat er nochmals den Bus und soll die Frau mit einem Reizstoffsprühgerät bedroht und zusätzlich beleidigt haben. Als die 48-Jährige daraufhin ihr Handy wegsteckte, verließ der Mann erneut den Bus. Anschließend soll der Mann den Hitlergruß gezeigt und dabei „Sieg Heil“ gerufen haben. Er entfernte sich in Richtung U-Bahnhof-Friedrichsfelde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost).