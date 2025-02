Angriff auf Rettungskraft

Nr. 0480

In der vergangenen Nacht griff ein Mann eine Rettungskraft der Berliner Feuerwehr im Märkischen Viertel an. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein 59-jähriger Mann gegen 23:45 Uhr auf dem Wilhelmsruher Damm gegen einen Rettungswagen gelehnt haben, der dort kurzfristig am Fahrbahnrand parkte. Als ein Rettungssanitäter den Mann bat, sich vom Fahrzeug zu entfernen, damit man weiterfahren könne, soll sich der 59-Jährige eine Zigarette angezündet und diese in Richtung des Sanitäters geworfen haben. Anschließend soll er die Einsatzkraft an seiner Jacke gezogen haben, so dass diese zerriss. Es gelang dem Rettungssanitäter, den Mann zu Boden zu bringen und dort bis zum Eintreffen der Polizei zu sichern. Die Beamten legten dem 59-Jährigen, der sich aggressiv verhielt, Handfesseln an und führten eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch, die einen Wert von rund 1,6 Promille ergab. Der 59-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das örtliche Abschnittskommissariat eines Polizeiabschnittes der Polizeidirektion 1 (Nord).