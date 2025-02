Mann und Polizist von Jugendlichen angegriffen

Nr. 0478

In Biesdorf haben gestern Nachmittag zwei Jugendliche einen Mann und einen Polizisten angegriffen und verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge lief ein 35-Jähriger gemeinsam mit seinem Bekannten gegen 17:15 Uhr auf dem Gehweg der Ceclilienstraße, als er an der Kreuzung Cecilienstraße/Garzauer Straße mit zwei Jugendlichen in ein Streitgespräch geraten sein soll. Plötzlich habe einer der beiden Jugendlichen den Mann derart mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass dieser zu Boden fiel. Als die beiden anschließend mit Füßen auf den am Boden Liegenden eintraten, fuhr zufällig ein Polizist mit seinem privaten Fahrzeug vorbei. Der Beamte sah den Angriff, hielt an, stieg aus dem Fahrzeug und gab sich als Polizist zu erkennen. Als er versuchte, den Angriff zu beenden, traten die Jugendlichen auch den Polizisten und schlugen ihn ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der 35-jährige Mann wurde zur ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizist, der ursprünglich auf dem Weg zum Dienst war, begab sich im Anschluss dorthin, musste später jedoch aufgrund seiner Verletzungen an der Hand und im Gesicht vom Dienst abtreten. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen dauern an.