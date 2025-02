Stichverletzungen nach Auseinandersetzung

Nr. 0476

Gestern Abend wurden zwei junge Männer in Charlottenburg bei einer Auseinandersetzung verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand griffen vier bisher Unbekannte um kurz vor 22 Uhr einen 20- und einen 21-Jährigen auf dem Bahnsteig der U9 des U-Bahnhofs Zoologischer Garten zunächst mit Reizgas an. Anschließend wurden beiden Personen Stichverletzungen zugefügt. Während die Stichverletzungen des Jüngeren so erheblich waren, dass in einem Krankenhaus eine Notoperation erfolgen musste, wurde der Ältere ambulant in einer Klinik behandelt. Lebensgefahr soll bei dem 20-Jährigen nicht bestehen. Alle Angreifer flüchteten. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, übernommen. Sie dauern an.