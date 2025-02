Raub in Cocktailbar – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0477

Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Der Gesuchte steht im Verdacht, am Mittwoch, den 30.10.2024, gegen 5:25 Uhr, die Cocktailbar „Deluxe“ in der Schnellerstraße 126 in Niederschöneweide überfallen zu haben. Dabei soll er den 44-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Schere hinter den Tresen gedrängt, am Hals gewürgt und die Tageseinahmen aus der Kasse geraubt haben. Anschließend soll er den Angestellten in den Küchenbereich gedrängt und dort gefesselt haben. Danach soll der Tatverdächtige den Möbeltresor aus der Verankerung gerissen haben und mit diesem und dem Bargeld in unbekannte Richtung geflohen sein. Der Angestellte konnte sich selbst befreien und alarmierte die Polizei.

Wer kann Hinweise zur Identität und / oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?

Wer hat die gesuchte Person vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und / oder zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben