Offenbar alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Nr. 0473

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer leistete in der vergangenen Nacht in Tiergarten Widerstand. Gegen 22:15 Uhr bemerkte ein Polizeimitarbeiter des Objektschutzes den 35-Jährigen, der stark alkoholisiert wirkte, an der Tiergartenstraße Ecke Hiroshimastraße und stellte sich vor den Wagen des Mannes, um ihn an der Abfahrt zu hindern. Während der dann folgenden polizeilichen Maßnahmen der hinzugerufenen Funkwagenbesatzungen leistete der Autofahrer Widerstand, trat in Richtung der Polizeikräfte und beleidigte diese. Anschließend wurde er zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.