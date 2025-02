Bürgerbüro beschädigt

Nr. 0472

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in Neukölln übernommen. In der vergangenen Nacht bemerkte ein Polizeimitarbeiter gegen 1:45 Uhr einen Schriftzug an der Jalousie des Bürgerbüros in der Friedelstraße. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.