Sachbeschädigung an Parteibüro

Nr. 0471

Bisher Unbekannte beschmierten das Büro einer Partei in Pankow. Ein Objektschützer der Polizei Berlin bemerkte gestern Nacht gegen 22 Uhr zwei Schriftzüge an dem Büro in der Berliner Straße. Sie wurden in roter Farbe auf den heruntergelassenen Rollladen aufgebracht. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.