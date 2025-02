Fremdenfeindlicher Angriff

Nr. 0468

Gestern Abend kam es zu einem fremdenfeindlichen Angriff auf zwei Personen in Grünau. Gegen 20:40 Uhr sollen sich eine 14- und 16-Jährige vom Vorplatz des S-Bahnhofs Grünau in Richtung Adlergestell begeben haben. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich ihnen zwei Unbekannte von hinten und zogen an ihren Kopftüchern. Dadurch zerriss das Kopftuch der 14-Jährigen. Im darauffolgenden Gerangel sollen die Angreifer beiden in die Gesichter geschlagen haben. Des Weiteren habe einer der Männer ein Taschenmesser gezogen und der 16-Jährigen damit eine oberflächliche Schnittverletzung an einem Arm zugefügt. Die Jüngere erlitt Kopfschmerzen. Bei dem Angriff soll sich das Duo zudem fremdenfeindlich gegenüber der 14- und 16-Jährigen geäußert haben. Anschließend flüchteten die Angreifer. Alarmierte Rettungskräfte behandelten beide Verletzte am Ort ambulant. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.