Reizgas- und Messerangriff – Mann im Krankenhaus notoperiert

Nr. 0466

Gestern Abend kam ein Mann nach einem Messerangriff in Neukölln in ein Krankenhaus. Gegen 20:20 Uhr eskalierte ein Streit auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Sonnenallee. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 21- und 26-Jähriger, nachdem sie aus der S-Bahn ausgestiegen waren, in eine verbale Auseinandersetzung mit einer unbekannten Personengruppe aus augenscheinlich Jugendlichen und Heranwachsenden. Im Laufe des Streitgesprächs soll aus der Gruppe heraus Reizgas auf die beiden Männer gesprüht worden sein. Die beiden Angegriffenen erlitten dabei Augenreizungen und versuchten sich von der Gruppe zu entfernen. Einer aus der Gruppe ließ jedoch nicht von den Männern ab und stach mehrfach in Richtung des Gesäßes des 26-Jährigen, der eine Schnittverletzung an seiner rechten Hand und weitere Schnittverletzungen am Gesäß erlitt. Die Gruppe flüchtete vom Ort. Die beiden Angegriffenen wurden von alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt. Die Rettungskräfte stabilisierten die lebensgefährliche Schnittverletzung an der Hand des Älteren mit einem Druckverband und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte eine Notoperation. Lebensgefahr soll nunmehr nicht mehr bestehen. Bei dem jüngeren Verletzten erfolgte eine ambulante Behandlung am Ort. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.