Festnahmen nach Handtaschenraub, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Verkehrsunfällen

Nr. 0465

Heute früh nahmen Polizeikräfte zwei mutmaßliche Räuber in Neukölln fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Passantin gegen 3:50 Uhr von einer Frau und zwei Männern an der Boddinstraße Ecke Hermannstraße überfallen. Das Trio soll nach der Handtasche der 34-Jährigen gegriffen, sie zu Boden gestoßen und ihr letztlich die Tasche entrissen haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen in ein VW gestiegen und geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte bemerkten kurz darauf in der Nähe den Wagen. Der Fahrer bog mit dem Auto aus der Sonnenallee rechts in die Weichselstraße ab und kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand wartenden Taxi. Daraufhin legte der VW-Fahrer den Rückwärtsgang ein und stieß mit einem Einsatzwagen zusammen, der sich im Kreuzungsbereich aufgestellt hatte, um die Flucht der Tatverdächtigen zu verhindern. Bei weiteren Fluchtversuchen, teils auch über den Gehweg, touchierte der VW einen weiteren Einsatzwagen und stieß erneut mit dem ersten Einsatzwagen zusammen, mit dem er bereits kurz vorher kollidiert war. Daraufhin gelang den Einsatzkräften die Festnahme des VW-Fahrers im Alter von 23 Jahren sowie seines 19-jährigen Beifahrers. Die weibliche Tatverdächtige konnte nicht mehr angetroffen werden. Ein bei dem 23-Jährigen durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Darüber hinaus ermittelten die Einsatzkräfte, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und der VW in der Nacht vom 17. auf den 18. Februar 2025 an der Schillerpromenade Ecke Kienitzer Straße entwendet worden war. Die Einsatzkräfte stellten den VW zur Eigentumssicherung sicher und brachten die Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde dem Älteren Blut abgenommen. Das Duo wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Der 46-jährige Fahrer des Taxis hatte bei dem ersten Unfall eine Knieverletzung erlitten und ein Polizist wurde im Rahmen der Festnahme am Finger verletzt. Die beiden Verletzten wurden von alarmierten Rettungskräften am Ort behandelt. Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen. Einsatzkräfte fanden die entwendete Handtasche, die während der Flucht aus dem VW geworfen worden war, in der Nähe sowie persönliche Papiere und Gegenstände im Wagen und übergaben alles der Besitzerin. Die Ermittlungen, auch zu der weiblichen Tatverdächtigen, dauern an.