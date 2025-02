Festnahmen nach Einbruchsversuch

Nr. 0464

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der Nacht zu gestern zwei mutmaßliche Einbrecher in Mariendorf fest. Nach bisherigem Kenntnisstand löste gegen 1:30 Uhr die Alarmanlage einer Bankfiliale am Mariendorfer Damm aus, als zwei Tatverdächtige versuchten, eine Tür der Filiale aufzuhebeln. Da dies misslang, flüchteten sie aus dem Wohnhaus, in der sich die Filiale befindet, in den Innenhof. Alarmierte Polizeikräfte hörten beim Eintreffen Geräusche aus dem Hof und rannten dorthin. Ein Polizeibeamter verfolgte einen der beiden mutmaßlichen Einbrecher, einen 39-Jährigen, dann zu Fuß über den Mariendorfer Damm bis zum Westphalweg. Am Westphalweg Ecke Morsbronner Weg stieg der mutmaßliche Einbrecher in einen Audi, um davonzufahren. Der Beamte öffnete die Fahrertür, woraufhin der Mann mit Faust und Ellenbogen gegen Rumpf sowie Kopf des Beamten schlug. Der Beamte wurde nicht verletzt. Trotz weiterem Widerstand nahm der Polizist den Tatverdächtigen letztendlich fest. Der 39-Jährige klagte anschließend über Schmerzen in den Beinen, nachdem er sich bei der Flucht bei einem Sprung verletzt hatte, und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Polizeikräfte fanden bei ihm ein Mikroreaktionsgefäß mit Drogen und beschlagnahmten dieses. Das Fahrzeug sowie das darin befindliche mutmaßliche Einbruchswerkzeug beschlagnahmten die Polizeikräfte ebenfalls. Während der Absuche des Innenhofs nahmen die Polizeikräfte den weiteren Tatverdächtigen im Alter von 24 Jahren fest. Die Einsatzkräfte brachten die beiden Festgenommenen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in ein Polizeigewahrsam und überstellten sie einem zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Sie werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsgericht zum Erlass von Haftbefehlen zugeführt.