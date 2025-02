Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0463

Gestern Abend wurde ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Friedrichsfelde verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39-Jährige gegen 19:45 Uhr mit einem Hyundai die Straße Am Tierpark in Richtung Erich-Kurz-Straße. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Alfred-Kowalke-Straße überquerte eine auf einem Ausflug befindliche Schülergruppe an einer Fußgängerfurt von links aus die Straße, nachdem die Ampel für Fußgänger auf Grün umgeschaltet hatte. Dabei fuhr die 39-Jährige mit dem Wagen die Siebenjährige an, die in der Folge durch die Luft geschleudert wurde und dann auf der Straße liegen blieb. Alarmierte Rettungskräfte brachten das verletzte Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehe keine Lebensgefahr. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen am Unfallort.