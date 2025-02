Auto unter Carport ausgebrannt

Nr. 0459

In Schmöckwitz brannte in der vergangenen Nacht ein Auto unter einem Carport aus. Eine 70-Jährige Anwohnerin meldete gegen 2:40 Uhr das brennende Gefährt auf dem Grundstück an der Vetschauer Allee. Es stand unter einem Fahrzeugunterstand. Feuerwehrkräfte löschten das Feuer, der Wagen brannte jedoch vollständig aus. Die Flammen beschädigten auch Teile des Carportdaches und die Hausfassade. In der Nähe nahmen die Einsatzkräfte eine 25-jährige Tatverdächtige fest, die sich zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation im Krankenhaus befindet. Das Branddezernat des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen.