Kind vom Roller geschubst

Nr. 0458

Eine bislang unbekannte Frau soll gestern Nachmittag in Rudow ein Kind vom Roller gestoßen haben. Das Mädchen gab an, gegen 17:15 Uhr mit seinem Roller auf dem Gehweg an der Kreuzung Neuköllner Straße/Stubenrauchstraße Straße gefahren zu sein. Die Unbekannte, die in Begleitung eines Mannes war, soll frontal auf die 12-Jährige zugekommen sein, sie an der Schulter gegriffen und vom Roller geschubst haben. Das Mädchen stürzte daraufhin und verletzte sich an einem Knie und einem Knöchel. Um eine weitere Auseinandersetzung zu verhindern, soll ein ebenfalls unbekannt gebliebener Passant eingegriffen haben. Der Begleiter der Frau soll sich ihm gegenüber fremdenfeindlich in Bezug auf das Mädchen mit dem Roller geäußert haben. Anschließend sollen die mutmaßliche Schubserin und ihr Begleiter ihren Weg zu Fuß in Richtung Neuköllner Straße fortgesetzt haben. Das Mädchen brauchte keine medizinische Behandlung, stand aber unter dem Eindruck des Geschehens. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes.