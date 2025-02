Festnahmen nach Raub auf Tankstelle

Nr. 0457

In Lichterfelde überfielen zwei Männer gestern Vormittag eine Tankstelle, Polizeikräfte nahmen die Tatverdächtigen fest. Ein 14- und ein 18-Jähriger betraten den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 9:15 Uhr maskiert eine Tankstelle an der Königsberger Straße. Während einer der beiden die Tat abgesichert haben soll, soll der zweite hinter den Verkaufstresen gelaufen sein und die 22-jährige Mitarbeiterin aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Dort soll er das Geld entnommen haben. Anschließend flüchteten beide Personen. Ein vor der Tankstelle stehender 27-jähriger Zeuge nahm zunächst die Verfolgung auf, verlor sie jedoch aus den Augen. Alarmierte Einsatzkräfte sichteten das Überwachungsvideo. Mit der nun zur Verfügung stehenden Personenbeschreibung gelang es den Vollzugskräften, die beiden Tatverdächtigen an der Leonorenstraße festzunehmen. Bei dem 14-Jährigen handelt es sich um einen Intensivtäter. Die Einsatzkräfte durchsuchten die beiden Tatverdächtigen und fanden ein Messer sowie die mutmaßliche Beute. Im Anschluss brachten sie das Duo in ein Polizeigewahrsam, wo es dem ermittelnden Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurde. Beide sollen noch heute vor ein Ermittlungsgericht zum Erlass eines Haftbefehles geführt werden.